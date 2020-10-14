В туротрасли рассказали о почти полной загрузке отелей Сочи

Теплая погода установилась в октябре в Сочи, благодаря чему некоторые отели заполнены на 100%. Об этом в среду сообщает туристический портал TourDom.ru.

В соцсетях туристы шутят про 74 августа, публикуют видео и рассказывают, что температура морской воды в Сочи составляет +22, воздуха — до +27.

Туроператоры сообщают, что загрузка сочинских отелей на ближайшие даты составляет 90–100%, что в два раза превышает прошлогодний спрос. Свою роль в этом также сыграли продленные школьные каникулы, уверены туристические компании.

По словам руководителя отдела продаж и маркетинга отеля «Бархатные сезоны» Инны Рындиной, основная причина повышения спроса — закрытие границ. Отложенный спрос, по ее словам, тоже имеет место: кто не успел отдохнуть летом, отправился на отдых осенью.

Не исключается, что после того, как погода вернется к климатической норме, количество туристов уменьшится.

8 октября сообщалось, что россияне резко увеличили траты на путешествия — на 24%. Всплеск зафиксирован перед длинными школьными каникулами. Многие решили использовать 14-дневный отдых для туризма. Жители страны предпочли поехать в Сочи, Петербург и Мурманск.