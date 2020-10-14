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Спецпредставитель ООН по Центральной Азии посетит Киргизию

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Спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталья Герман намеревается в скором времени посетить Киргизию для обсуждения мирного разрешения политического кризиса в республике. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду, 14 октября, пресс-службой президента страны.

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«В ближайшие дни ожидается визит [в Киргизию] специального представителя Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Натальи Герман для консультаций по вопросам мирного разрешения сложившейся ситуации», — пишет пресс-служба киргизского лидера.

После парламентских выборов 4 октября в Киргизии начались протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из тюрьмы некоторых политиков.

Президент Киргизии назвал произошедшее попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. ЦИК страны отменила итоги голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы. Премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

10 октября стало известно, что киргизский лидер может подать в отставку. Чуть позже сам президент выразил готовность уйти в отставку в случае утверждения нового правительства во главе с Садыром Жапаровым.

На заседании парламента Киргизии в тот же день депутаты утвердили в должности главы кабмина страны Жапарова.

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