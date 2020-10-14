Жээнбеков сообщил о поддержке Киргизии Россией с первых дней беспорядков

Российская Федерация как союзник и стратегический партнер Киргизии с первых дней возникновения беспорядков оказывает всестороннюю поддержку главе государства Сооронбаю Жээнбекову в создании условий для устойчивого развития страны. Об этом говорится в среду, 14 октября, в сообщении на сайте президента республики.

«Состоялись неоднократные переговоры между президентами Сооронбаем Жээнбековым и Владимиром Путиным. По поручению президента Российской Федерации для проведения консультаций в Бишкек специально был направлен заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак», — отметили в администрации киргизского лидера.

Практически всё международное сообщество подчеркивает ключевую роль Жээнбекова и поддерживает его усилия, а также легитимных властей, лидеров гражданского общества и юристов-ученых в нахождении демократического разрешения ситуации, говорится в сообщении.

Ранее в среду стало известно, что Жээнбеков уйдет в отставку после парламентских выборов в республике. В этот же день политик записал видеообращение к нации, в котором призвал политические силы страны решать возникающие проблемы «только в рамках закона, а не путем давления».

В этот же день сообщалось, что президент России Владимир Путин детально осведомлен о всех контактах с киргизской стороной, в том числе и о поездке в Киргизию Дмитрия Козака.

Жээнбеков 8 октября заявил о готовности покинуть свой пост, как только страна встанет на путь законности.