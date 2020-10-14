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После ДТП с тремя погибшими под Тулой возбудили два дела

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Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Кимовском районе Тульской области, где в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем погибли три человека и шестеро пострадали. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по региону в среду, 14 октября.

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Дело возбудили следственные органы регионального СКР по факту аварии по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Еще одно уголовное дело по факту происшествия возбудили в региональном УМВД — по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Авария произошла ранее в среду. В УМВД рассказали, что от полученных травм скончались водитель и две пассажирки автомобиля Daewoo Nexia, водитель и пять пассажиров микроавтобуса получили ранения. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.

По данным полиции, водитель такси Daewoo Nexia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой «Газель», которая перевозила пассажиров по маршруту Новольвовск — Кимовск. По информации СК, маршрутка принадлежит ООО «Прометей — ТВ», а такси — индивидуальному предпринимателю.

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