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Сандро Шварц назначен главным тренером футбольного клуба «Динамо»

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Немецкий специалист Сандро Шварц назначен главным тренером московского футбольного клуба «Динамо». Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 октября на сайте команды.

«Я очень горд, что мне представилась возможность работать в «Динамо». Это клуб с великой историей и традициями. Для меня это потрясающий вызов, я с нетерпением жду начала работы. Сейчас в «Динамо» собрана молодая команда с крайне интересными перспективами. Я очень амбициозен, и мы сделаем всё возможное для достижения наших целей», — сказал Шварц.

Прежде чем возглавить «Динамо», 41-летний специалист был главным тренером немецкого клуба «Майнц». Также он тренировал молодежный состав «Майнца» и «Майнц-2».

29 сентября Кирилл Новиков сообщил, что покидает пост главного тренера московского «Динамо». По его словам, это прерогатива руководства клуба.

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