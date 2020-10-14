Комик Махно рассказал о самочувствии после ДТП

Юморист Леонид Махно (Леонид Моложанов), ставший вместе со всей семьей участником дорожной аварии в Краснодаре, рассказал в среду, 14 октября, о самочувствии и о том, как произошло столкновение.

«У нас всё хорошо. То, что пишут, — выдумки. «Скорая» проверила нас: жену, детей, — и отпустила. Просто царапины. Мы ехали по главной. С другой улицы выехала женщина», — цитирует его телеканал «360».

По словам комика, его машина не очень сильно пострадала.

Ранее в этот же день «Краснодарские известия» сообщили со ссылкой на представителя УМВД России по Краснодару Артема Коноваленко, что авария произошла 13 октября.

По предварительным данным, 48-летняя женщина из станицы Холмская на своем Peugeot на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу и врезалась в другой автомобиль, передает RNS.

Махно известен по участию в проектах «Убойная лига» и «Не спать».

Ранее в этот же день сообщалось, что три человека погибли и еще несколько пострадали в результате столкновения маршрутки с легковым автомобилем в Тульской области.