Ракова рассказала о ситуации с ограничениями из-за COVID-19 в московских школах

Власти Москвы надеются, что принятых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в школах города будет достаточно и новых ограничений вводить не придется. Об этом заявила в эфире Первого канала в среду, 14 октября, вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

«Мы ориентируемся на ту заболеваемость, которая складывается в определенный момент времени и надеюсь, других мер не понадобится, и мы удачно справимся с этой ситуацией и вернемся к нормальному режиму работы», — сказала она.

Ракова добавила, что две трети заболевших COVID-19 несовершеннолетних в Москве — это дети старших возрастов.

«Когда мы смотрим структуру инфицированных детей, то видим, что две трети в ней составляют ученики 6–11-х классов и только 30% — дети младшего школьного возраста», — отметила заммэра.

Ранее 7 октября мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что ситуация с распространением COVID-19 в столице меняется не в лучшую сторону. Спустя два дня он заявил, что число новых случаев коронавируса в столице вышло на уровень апреля, также выросло число тяжелых больных.

Градоначальник назвал вынужденными принятые ранее ограничительные меры: приостановку действия социальных карт школьников и пенсионеров, перевод школ на двухнедельные осенние каникулы, введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников компаний. Перевод на удаленку контролирует Объединение административно-технических инспекций Москвы.

По указу Собянина, учеников старших классов (с 6-го по 11-й) столичных школ переведут на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября.

Кроме того, 13 октября в Мосгорсуде сообщили, что из-за ситуации с коронавирусом столичные суды вновь закрывают для лиц, которые не являются участниками процессов.

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