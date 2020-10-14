В Москве открылась выставка картин осужденных «Сохрани надежду»

Выставка «Сохрани надежду», на которой представлены картины осужденных, открылась в среду, 14 октября, в Общественной палате России в Москве. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, такая выставка проходит впервые.

Экспозиция включает в себя около ста картин художников, отбывающих сроки в колониях. В Федеральной службе исполнения наказаний считают открытие выставки важным шагом.

«Человек, именно неравнодушный человек, у которого накипело в душе, есть проблемы, есть боль, вот он выражает эти свои чувства в написании этих картин. Мы предоставляем возможность творить, и, наверное, люди, которые этим занимаются, они уже, как мы надеемся, не вернутся на путь преступных деяний», — сказал директор ФСИН России Александр Калашников.

12 октября «Известия» посетили экспозицию «Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали», которая разместилась в выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца. Посетители могут увидеть около 400 произведений из драгоценных металлов с эмалью — работы русских ювелирных фирм ХIХ — начала ХХ столетия, привезенных в Москву из 20 государственных и частных собраний России и Великобритании.