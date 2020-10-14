Вандалы оторвали гранитный шар весом 300 кг с моста в Барнауле

В Барнауле проводится проверка по факту акта вандализма на мосту через реку Барнаулку. Неизвестные оторвали от конструкции гранитный шар весом 300 кг.

По данным правоохранительных органов, хулиганы выкрутили шар и уронили его с моста. Он чуть не попал в воду, пишет altapress.ru. Дорожные службы намерены поднять шар и вернуть его на место.

Полицейские занялись поиском вандалов. Нарушители будут привлечены к ответственности.

Гранитные шары не в первый раз заинтересовали злоумышленников. В 2017 году шары уже укатывали.