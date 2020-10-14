МАК заявил о риске для гражданских самолетов из-за конфликта в Карабахе

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) на фоне конфликта в Нагорном Карабахе предлагает принять меры для предотвращения поражений гражданских самолетов средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте организации в среду, 14 октября.

«Принять комплекс мер, направленных на безусловное выполнение норм международного права и полное предотвращение поражений гражданских воздушных судов средствами ПВО, а также гражданских объектов и аэродромов ракетами и другими средствами поражения с учетом тактико-технических характеристик вооружения, находящегося в зоне конфликта», — отметили в МАКе.

Органам УВД и провайдерам аэронавигационного обслуживания гражданской авиации комитет предлагает обеспечить координацию и взаимодействие с военными органами по выпуску уведомлений для обеспечения безопасности в зонах международных полетов.

МАК предлагает создать в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО) постоянно действующий орган из представителей заинтересованных стран и международных организаций для «оперативного реагирования на конфликтные ситуации», угрожающие полетам гражданских лайнеров, и контроля выполнения рекомендаций и решений ИКАО, касающихся безопасности полетов гражданской авиации и авиабезопасности в целом.

Авиакомпаниям, которые летают через/в регион Южного Кавказа, рекомендуется оценивать факторы риска для обеспечения безопасности полетов гражданских бортов над зонами конфликтов и/или вблизи их, а также отслеживать и соблюдать уведомления NОТАМ и АИП во избежание зон риска.

NOTAM (Notice To Airmen) — оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации.

АИП — сборник аэронавигационной информации.

Ранее в среду в Кремле выразили обеспокоенность невыполнением договора о прекращении огня в Карабахе.

9 октября по итогам переговоров, которые прошли в Москве по инициативе российской стороны, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Однако 10 октября минобороны Армении сообщило об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Баку опроверг эту информацию.

Обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.