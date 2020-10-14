Шлеменко прокомментировал нового соперника Гассиева

У нового соперника российского боксера Мурата Гассиева — албанского тяжеловеса Сефера Сефери — хороший опыт, и бой с ним станет серьезной проверкой. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщил российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко.

«У него довольно хороший опыт. И для дебюта в тяжелом весе даже очень хороший, значимый боец. Такая серьезная проверка будет для Мурата Гассиева», — отметил Шлеменко.

Он прокомментировал отказ американца Кевина Джонсона от титульного боя с Гассиевым. «Как часто бывает: если человек много говорит, то, как правило, мало делает. Здесь точно такая же ситуация произошла», — сказал боец ММА.

Шлеменко считает, что у Гассиева есть преимущество перед Сефери в скорости. «Интересно посмотреть, как подготовился Мурат. И как он будет чувствовать себя в тяжелом весе. Мне кажется, ему будет не слишком легко... Опыт у него (Сефери. — Ред.) однозначно есть. Это не проходной боец», — подчеркнул он.

Ранее в этот же день стало известно, что американский боксер Кевин Джонсон, угрожавший «надрать задницу» на ринге бывшему чемпиону мира по версии IBF и WBA в первом тяжелом весе россиянину Мурату Гассиеву, отказался от боя. Их поединок должен был состояться 31 октября в Сочи.

Выйти на ринг вместо Джонсона вызвался албанский тяжеловес Сефери. Этот 41-летний спортсмен является обладателем интерконтинентального титула по версиям WBF в тяжелом и в первом тяжелом весе. Промоутер Хрюнов полагает, что поединок Сефери для Гассиева будет более сложным.

Для Гассиева бой 31 октября станет дебютом в супертяжелом весе.