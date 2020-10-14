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В центре Минска начался марш матерей

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В Минске вдоль проспекта Независимости проходит марш матерей против насилия. Об этом в среду, 14 октября, сообщает корреспондент ТАСС.

В настоящее время несколько десятков женщин собрались у Красного костела, у некоторых из них бело-красные зонтики, букеты цветов, перевязанные лентами таких же цветов, а также корзины с конфетами, которыми угощают прохожих в честь Дня матери, отмечаемого в Белоруссии 14 октября.

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По сообщениям корреспондента, женщины идут в сторону площади Победы, скандируя «Один за всех и все за одного» и «Свободу нашим детям».

Накануне бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская заявила, что дает главе государства Александру Лукашенко и его правительству 13 дней для выполнения трех требований: отставка главы государства, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политических заключенных.

По словам экс-кандидата, в случае если указанные требования не будут выполнены, то «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», а 26 октября начнется национальная забастовка предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

Вечером 12 октября белорусский портал TUT.by сообщил, что в нескольких районах Минска сторонники оппозиции пытались блокировать движение, баррикадируя дороги и поджигая покрышки.

По словам представителя пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Романа Лашкевича, сотрудники правоохранительных органов Белоруссии ранее в понедельник применили спецсредства в ответ на агрессию со стороны участников акции протеста в Минске, в том числе светошумовые патроны.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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