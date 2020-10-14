Матчи ФК «Динамо» в Брянске пройдут без зрителей

Два ближайших матча футбольного клуба «Динамо» в Брянске пройдут без болельщиков. Запрет на посещение зрителями стадиона ввело региональное управление Роспотребнадзора из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Как рассказали онлайн-изданию «Брянские новости» в пресс-службе брянского клуба, 14 октября в офис клуба пришло письмо из этого ведомства, в котором говорилось, что два ближайших домашних матча могут состояться с условием недопущения зрителей на трибуны.

Таким образом, сине-белые без поддержки болельщиков сыграют с «Акроном» 17 октября в рамках первенства ФНЛ и с «Тамбовом» 21 октября в рамках Кубка России.