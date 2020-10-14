Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Об этом в среду, 14 октября, сообщил оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Решение было принято исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней не более 1) и на основе принципов взаимности», — говорится в сообщении штаба.

Кроме того, правительство решило увеличить количество рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ и Белоруссию.

Частота полетов по маршруту Цюрих–Москва–Цюрих вырастет на один рейс в неделю, так же как рейсы в обратном направлении. Также будет восстановлено авиасообщение с Санкт-Петербургом.

Частота полетов по направлению Москва–Минск (Белоруссия) вырастет до трех рейсов в неделю на взаимной основе.

Ранее в октябре российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в 24 страны. С 1 августа начались полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 15 августа появились рейсы в Швейцарию, но въезд в страну разрешен только обладателям вида на жительство.

3 сентября стало известно о возобновлении авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.

В марте власти Сербии полностью остановили авиасообщение с другими странами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.