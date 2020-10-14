В Петербурге в рамках акции «Сохраним лес» у «Сестрорецкого рубежа» высадили сосны

Санкт-Петербург поддержал акцию «Сохраним лес». Сегодня, 14 октября, деревья высадили в Сестрорецком участковом лесничестве. Двадцать молодых сосен появились рядом с музейным выставочным комплексом «Сестрорецкий рубеж». В мероприятии участвовали представители администрации, департамента лесного хозяйства, «Общероссийского народного фронта».

Отметим, в Санкт-Петербурге акция «Сохраним лес» стартовала 7 сентября на территории шести участковых лесничеств Курортного лесничества. В городских лесах Петербурга планируется высадить более 6 тыс. деревьев и кустарников на общей площади 3,72 га и очистить лесные угодья от мусора. В целом городские леса Санкт-Петербурга, подведомственные комитету по благоустройству, занимают площадь 23 тыс. га. Всероссийская акция «Сохраним лес» в Санкт-Петербурге проводится комитетом по благоустройству при поддержке департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу.

Акция, изначально призванная обратить внимание на последствия лесных пожаров, воспитывает бережное отношение к одному из главных богатств страны, а также помогает развивать волонтерское движение, напомнили в оргкомитете. В Санкт-Петербурге мероприятия по высадке деревьев продлятся до 17 октября.

Экологическую эстафету от Санкт-Петербурга тем временем готовятся принять Ростовская и Калининградская области, а также Сахалин. В рамках акции уже высажено свыше 27 млн деревьев в 72 регионах страны. Однако активные высадки продолжаются.

Напомним, всероссийская акция «Сохраним лес» стартовала 26 августа на Камчатке. Ознакомиться с локациями и зарегистрироваться на высадки можно на официальном сайте «сохранимлес.рф». Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке «Молодежки ОНФ» в рамках национального проекта «Экология».