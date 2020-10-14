США призвали Армению и Азербайджан к прекращению огня в Карабахе

Азербайджан и Армения должны выполнить договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом в среду, 14 октября, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы призываем обе страны (Армению и Азербайджан. — Ред.) выполнить согласованные обязательства по прекращению огня и прекратить делать мишенью гражданские районы», — цитирует Помпео ТАСС.

Накануне в своем Twitter Помпео также обратился к руководству Армении и Азербайджана, призвав стороны к прекращению обстрелов Гянджи и Степанакерта. «Мы сожалеем о гибели людей и по-прежнему привержены мирному урегулированию», — писал госсекретарь.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Однако уже после достижения договоренности, 10 октября, минобороны Армении сообщило об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих НКР. Баку опроверг эту информацию.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать Азербайджану любую помощь при запросе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.