Новые фонари появятся на дорогах в Брянской области

Масштабный ремонт дорог продолжается в Брянской области. В его рамках в Унечском, Почепском, Комаричском, Дубровском, Суражском, Выгоничском, Брянском районах, а также в Новозыбкове обновят наружное освещение. Общая протяженность новых линий превысит 30 км.

В Комаричском районе в данный момент продолжается благоустройство тротуаров вдоль трассы М-3 «Украина». Работы проводит подрядная организация «Погарагропромдорстрой». Также идет ремонт дороги Комаричи–Севск–Евдокимовка. За них отвечает компания «Электролюкс», пишет NASHBRYANSK.RU.

В августе сообщалось о проведении ремонта дороги в поселке Теменичи Брянской области. Транспортная развязка появится в месте, где дорога Брянск–Смоленск–Теменичи примыкает к федеральной трассе Р-120 Орел–Брянск–Смоленск.