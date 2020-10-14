Директор МВФ Георгиева процитировала Достоевского в связи с COVID-19

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, описывая мировой экономический кризис в связи с коронавирусом на открытии осенней встречи МВФ и Всемирного банка, процитировала русскую классику. Выступление Георгиевой опубликовано на странице МВФ в Twitter.

«Размышляя о том, что нам предстоит на протяжении этих встреч, я вспоминаю слова Федора Достоевского: «Чем темнее ночь, тем ярче звезды», — сказала она. Видимо, она имела в виду строки поэта Аполлона Майкова, которые цитировались в эссе Василия Розанова о Достоевском.

Георгиева пояснила, что говорит о «темноте кризиса, унесшего больше миллиона жизней». По ее мнению, «блистающие звезды» — это беспрецедентные усилия мирового сообщества по разработке вакцины от COVID-19 и меры по стабилизации мировой экономики.

Под конец выступления директор МВФ процитировала Достоевского, сказав, что важно только одно — «посметь». Эти слова произнес герой русского писателя Родион Раскольников.

«Власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно только, одно: стоит только посметь!» — произнес персонаж романа «Преступление и наказание».

В конце сентября стало известно, что последствия пандемии коронавируса могут быть менее серьезными, чем оценивалось в июне. Тогда же Всемирная торговая организация сообщила, что объем мировой торговли товарами во II квартале 2020 года снизился на 14,3%.