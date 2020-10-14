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В Тверской области 4,2 тыс. кубометров мусора вывезли с незаконных свалок

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В 2020 году в Тверской области вывезли 4,2 тыс. кубометров мусора с несанкционированных свалок. В регионе действует федеральный проект «Чистая страна».

На этой неделе была ликвидирована большая свалка, которая годами накапливалась возле поселка Изоплит в Конаковском районе. Оттуда вывезли больше 50 кубометров мусора. Об этом пишут «Тверские ведомости».

Одним из направлений федерального проекта является рекультивация объектов накопленного вреда экологии. В 2020 году запланирован технический этап рекультивации свалок в городах Нелидово и Кимры.

В 2019 году от мусора удалось очистить почти 300 площадок. Региональный оператор ликвидировал 150 свалок. Всего было вывезено более 6,5 тыс. кубометров мусора.

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