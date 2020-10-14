Противопожарный режим в лесах Тамбовской области продлен до ноября

В Тамбовской области продлили противопожарный режим. Он был установлен до 22 октября, но из-за сухой погоды и ухудшения лесопожарной обстановки принято решение продлить его до 2 ноября.

Во время особого режима запрещено разводить костры в лесу, устраивать сельскохозяйственные палы, жечь траву на территориях, прилегающих к лесу, сжигать мусор и сухую траву на землях населенных пунктов и землях сельскохозяйственного назначения.

За нарушение режима положен штраф от 4 до 5 тыс. рублей для физических лиц, от 20 до 40 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на региональное ГУ МЧС уточняет, что на прошлой неделе на территории области зарегистрировали шесть природных пожаров.