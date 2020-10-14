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Медиков обязали сообщать о каждом случае применения вакцины «ЭпиВакКорона»

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Медики должны уведомлять Росздравнадзор о каждом факте применения вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор», так как препарат был зарегистрирован по особой процедуре. Это следует из инструкции к медикаменту, обнародованной в среду, 14 октября.

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Среди побочных реакций на вакцину возможна боль в месте введения и повышение температуры, пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Также в описании использования препарата указывается, что вторую дозу «ЭпиВакКороны» можно вводить пациенту не ранее чем через три недели после первой.

«Вакцину вводят двукратно внутримышечно с интервалом не менее чем через 14–21 день в дозе 0,5 мл в верхнюю треть наружной поверхности плеча в область дельтовидной мышцы. При невозможности введения в дельтовидную мышцу препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра», — приводит ТАСС текст инструкции.

При этом концентрация антител к коронавирусу и продолжительность иммунитета после вакцинации этим лекарством пока неизвестны.

О регистрации в России второй вакцины от коронавируса ранее в этот же день объявил президент страны Владимир Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в пострегистрационных клинических испытаниях «ЭпиВакКороны» примут участие 40 тыс. добровольцев, среди которых 150 граждан старше 60 лет. Первая партия вакцины, по ее словам, будет состоять из 60 тыс. доз.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

25 сентября стало известно, что Центр им. М.П. Чумакова РАН в Новосибирске пoлучил разрешениe Минздравa России на клинические испытaния собственной вaкцины против COVID-19 на добровoльцах. Они начались спустя двенадцать дней.

В «Векторе» 30 сентября сообщили, что центр получил патенты на препарат «ЭпиВакКорона». Согласно планам, пострегистрационные исследования этой вакцины начнутся в ноябре-декабре.

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