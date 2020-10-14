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Экс-мэра Риги решили обвинить в хранении запрещенного устройства для наблюдения

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Латвийское бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) попросило генпрокуратуру республики предъявить бывшему мэру Риги Нилу Ушакову, ныне члену Европарламента, обвинение в хранении запрещенного устройства для видеонаблюдения. Об этом в среду, 14 октября, сообщает местное агентство LETA.

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При этом антикоррупционное ведомство в своем заявлении не уточняет имя человека, которого необходимо обвинить, подчеркивает агентство. Вместе с этим в документе указывается, что, согласно материалам уголовного дела, этот человек хранил в своем офисе «устройство стратегической важности», осуществлявшее скрытые видео- и аудиозаписи. Физическим лицам в Латвии такие устройства запрещено покупать, хранить или использовать.

Как подчеркивает агентство, несмотря на то что бюро не называет имя Ушакова, в прошлом году стало известно, в ходе обысков в его офисе в Рижской думе было изъято устройство, предназначавшееся для специальных оперативных мероприятий. После этого было возбуждено соответствующее уголовное дело. В свою очередь, сам чиновник заявил, что для него стало неожиданностью обнаружение данного устройства, которое, по его словам, представляло собой склеенный альбом со встроенной камерой и микрофоном, напомнили в LETA.

Нил Ушаков занимал пост градоначальника Риги на протяжении 10 лет. В апреле прошлого года министр регионального развития Латвии Юрис Пуце принял решение об отстранении от должности Ушакова «за неисполнение установленных законом обязательств и нарушение нормативных актов». В основном претензии к чиновнику были связаны с деятельностью муниципального транспортного предприятия Rigas Satiksme («Рижское сообщение»). В частности, в отчетности компании отображено нецелевое использование €28 млн, выделенных на повышение капитала. Ушаков пообещал обжаловать решение министерства в суде.

KNAB обратило внимание на Rigas Satiksme в декабре 2018 года и обвинило компанию в крупномасштабных откатах при закупках общественного транспорта. После этого следователи провели более 30 обысков, задержали восемь человек, пятерых арестовали решением суда. Позже обыски провели в офисе и доме Ушакова.

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