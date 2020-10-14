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Побывавший на МКС оренбургский пуховый платок передали в музей

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В Оренбургский областной музей изобразительных искусств передали пуховый платок, побывавший в космосе. Его отдал на хранение Герой России космонавт Олег Кононенко в рамках акции «Дни оренбургского пухового платка». Торжественное мероприятие состоялось 14 октября в зале Оренбургского государственного института искусств имени Ростроповичей.

По словам Кононенко, которые приводит РИА «Оренбуржье», Россия подарила миру человека, который впервые вышел в открытый космос. А Юрий Гагарин говорил, что Оренбург дал ему крылья. Когда-то эти две истории — космос и оренбургский пуховый платок — должны были пересечься.

Герой России рассказал, что идея отправить символ Оренбуржья в космос возникла у него во время посещения этого города несколько лет назад. В декабре 2018 года пуховое изделие, созданное вязальщицей из села Желтое Миннур Ишмухаметовой, отправили на космическую орбиту. Оно совершило космический полет за 204 дня. Всё это время платок хранился на МКС в каюте Кононенко.

Космонавт рассказал, что в космосе протянул паутинку через обручальное кольцо. То же самое он проделал на мероприятии в Оренбурге. На платке есть официальная бортовая печать МКС.

Вице-губернатор Татьяна Савинова обратила внимание на то, что Дни оренбургского пухового платка проходят в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Они ознаменованы девизом «В Покров день платок надень».

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