Немецкие СМИ уточнили состав санкционного списка ЕС по Навальному

Евросоюз намерен ввести санкции из-за якобы отравления блогера Алексея Навального против российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), а также сотрудников силовых структур. Об этом в среду, 14 октября, пишет немецкое агентство DPA со ссылкой на осведомленные источники.

ГосНИИОХТ является основным разработчиком всех технологий уничтожения боевых отравляющих веществ, используемых на российских объектах по уничтожению химоружия. По некоторым данным, в филиале этого НИИ в Шиханах якобы велись разработки веществ класса «Новичок».

Конкретных имен из санкционного списка агентство не уточняет.

Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал 14 октября санкционный список в отношении России за инцидент с российским блогером Алексеем Навальным, сообщил дипломатический источник в Брюсселе. Список был сокращен: изначально предлагалось ввести рестрикции против девяти физических лиц.

Лавров пообещал зеркальный ответ на санкции Евросоюза. Он отметил, что уголовное производство «по делу Навального» так и не завели, немецкая сторона факты, подтверждающие обвинение, не предоставила.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние блогера, его разрешили забрать на лечение в Германию. В берлинской клинике «Шарите», куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, хотя взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в его организме.

Правительство Германии затем заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов при этом представлено не было. На запросы России Берлин не отреагировал.