Депздрав Москвы опроверг сообщения о смерти ребенка из-за отказа в госпитализации

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию в СМИ о смерти ребенка из-за отказа скорой помощи госпитализировать его. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 октября на сайте ведомства.

Во вторник ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении врачей, не госпитализировавших ребенка с температурой, который впоследствии умер.

В свою очередь, в столичном Депздраве сообщили, что 9 октября в 4:35 поступил вызов в скорую помощь с жалобой на боль в животе и температуру. Приехавшая бригада медиков осмотрела ребенка, сбила температуру, диагностировала ОРВИ и передала информацию в местную поликлинику.

В этот же день ребенка осмотрел врач из поликлиники. Он оценил его состояние как не требующее госпитализации. Через час врач созвонился с родителями, чтобы узнать состояние ребенка и рекомендовал им вызвать скорую.

«Повторный вызов поступил спустя 12 часов после первого обращения. Бригада была на месте в течение девяти минут и в связи с резким ухудшением состояния незамедлительно начаты реанимационные мероприятия, дополнительно была вызвана специализированная выездная бригада анестезиологии и реанимации детям», — говорится в сообщении.

Ребенка пытались реанимировать на всем пути следования в больницу и по прибытию туда. Однако, несмотря на все усилия, его состояние ухудшалось и, в конечном итоге, ребенок умер.

«Установлено, что состояние, которое привело к смерти ребенка, было обусловлено молниеносным развитием сепсиса», — заявили в Депздраве.

По данному факту Депздрав проводит проверку всех этапов оказания медицинской помощи, в том числе догоспитального, по итогам которой будет дана оценка действиям медработников.

Ранее, 5 октября, стало известно, что шестимесячный ребенок был доставлен в реанимационное отделение одной из столичных больниц, после лечения в частной московской клинике. Сообщается, что ребенку стало плохо во время процедуры.