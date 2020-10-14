Рябков опроверг заключение договоренностей по ДСНВ до выборов в США

Заключения договоренностей по продлению договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ ― СНВ-3) пока не ожидается. Об этом в среду, 14 октября, заявил ТАСС замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Я не вижу никаких оснований ожидать заключения какой-либо договоренности до даты президентских выборов в США», ― сказал он агентству.

Ранее в этот день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит перспектив для продления договора СНВ-3. При этом он отметил, что РФ никогда не скажет «хлопаем дверью и мы заканчиваем все контакты».

Накануне спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что стороны достигли «принципиального» соглашения по стратегической стабильности на самом высоком уровне. По его словам, США продлят договор, если Россия заморозит размеры ядерного арсенала.

В МИД РФ в тот же день назвали подобные заявления бредом.

При этом ранее американская сторона ключевым условием называла участие Китая в договоре.

Срок действия СНВ-3, подписанного между Россией и США в 2010 году, истечет в 2021 году.