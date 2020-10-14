Мособлдума будет проводить заседания в онлайн-формате из-за коронавируса

Мероприятия и заседания Московской областной думы переведут в онлайн-формат из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщила в среду, 14 октября, пресс-служба парламента.

«Такое решение принято исходя из соображений безопасности. Несмотря на то что открыли мы осеннюю сессию очно, заседания комитетов проходили преимущественно в формате ВКС», — приводятся в публикации слова спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова.



Он также подчеркнул, что все сотрудники пенсионного возраста, а также страдающие хроническими заболеваниями перешли на удаленный формат работы.

11 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей Подмосковья — не допустить возвращения карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

7 октября Воробьев призвал местных жителей отказаться от поездок на общественном транспорте. Он отметил, что главной задачей властей является сдерживание распространения коронавирусной инфекции, поэтому сами горожане должны быть ответственными и дисциплинированными, чтобы избежать повторения весеннего локдауна.

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