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Мособлдума будет проводить заседания в онлайн-формате из-за коронавируса

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Мероприятия и заседания Московской областной думы переведут в онлайн-формат из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщила в среду, 14 октября, пресс-служба парламента.

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«Такое решение принято исходя из соображений безопасности. Несмотря на то что открыли мы осеннюю сессию очно, заседания комитетов проходили преимущественно в формате ВКС», — приводятся в публикации слова спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Он также подчеркнул, что все сотрудники пенсионного возраста, а также страдающие хроническими заболеваниями перешли на удаленный формат работы.

11 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей Подмосковья — не допустить возвращения карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

7 октября Воробьев призвал местных жителей отказаться от поездок на общественном транспорте. Он отметил, что главной задачей властей является сдерживание распространения коронавирусной инфекции, поэтому сами горожане должны быть ответственными и дисциплинированными, чтобы избежать повторения весеннего локдауна.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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