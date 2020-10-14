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Путин назвал факторы привлечения инвестиций

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Президент России Владимир Путин назвал факторы успешного инвестиционного развития, среди них политическая и экономическая стабильность, а также эффективная работа правоохранителей. На эту тему руководитель государства высказался на совещании с членами правительства в среду, 14 октября.

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«Конечно, это стабильность, причем в самом широком смысле этого слова — и политическая стабильность, и макроэкономическая. Это минимальная бюрократия, это эффективная, но, безусловно, в рамках закона работа правоохранительных органов, мы частенько к этому возвращаемся в последнее время. Это разумная антимонопольная, вообще фискальная политика», — заявил Путин.

По его словам, привлечение инвестиций и инвестиционное развитие — важнейшая составляющая развития экономики и страны. И в этой сфере есть много вещей, на которые необходимо обращать внимание.

«Прошу и председателя правительства держать это под своим контролем», — обратился президент к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В феврале текущего года Путин заявлял, что все социальные и инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием. По его словам, основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%, а лучше 5–7%.

В июне президент России заявил о постепенном восстановлении экономики России и преодолении последствий пандемии. Он отметил, что страна достойно ответила на угрозу эпидемии благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения и жизненно важных отраслей национальной экономики.

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