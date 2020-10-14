Трассу для катания на «ватрушках» построят в парке Липецка

В Липецке в Молодежном парке в ближайшее время начнется строительство трассы для катания на «ватрушках». Этот вид отдыха будет доступен не только в зимнее время, но и в летнее — дорожки трассы покроют специальным составом. Рядом смонтируют подъемник-траволатор.

Как рассказали GOROD48 в городском департаменте строительства и архитектуры, первых гостей тюбинговая трасса должна принять уже этой зимой. Все работы по благоустройству пространства возьмет на себя инвестор.

Впрочем, на этом преображение Молодежного парка не закончится. Следующие этапы планируются на 2021–2025 годы.

Предполагается, что парк станет общественным пространством спортивной тематики. Здесь появится теннисный корт, площадки для бадминтона и волейбола, аквакомплекс, игровые зоны, кафе и парковки. Концепцию развития территории обсудят после общественных обсуждений.

Первый этап благоустройства завершился в августе. Он проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».