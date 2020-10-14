В Каталонии закроют бары и рестораны из-за коронавируса

Власти Каталонии решили на 15 дней закрыть бары и рестораны в регионе для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Они будут работать только навынос, сообщает в среду, 14 октября, Vanguardia.

Пропускную способность тренажерных залов сократят. В них можно будет попасть только по предварительной записи. Заполнять их, так же как и кинотеатры и театры, разрешили на 50%.

Для торговых центров площадью больше 400 кв. м установлено ограничение для посетителей до 30%. Детские площадки должны будут закрываться в 20:00.

Также власти призвали университеты перевести студентов на удаленное обучение и приостановить на две недели все спортивные состязания.

12 октября премьер-министр Великобритании заявил, что правительство ужесточит меры борьбы с коронавирусом в стране. Он объявил о введении новой трехступенчатой системы ограничений.

С 14 октября «красные» ограничения вступят в силу в Ливерпуле и графстве Мерсисайд. Закрыты будут пабы и бары, спортзалы и бассейны, казино и залы игровых автоматов, передает RT.

Накануне власти Чехии решили со среды перевести школьников на дистанционное обучение. Также закроют бары и рестораны, пишет «Ридус».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.