Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Зеленский назвал первый вопрос из всеукраинского опроса
Общество
Путин призвал наращивать производство двух российских вакцин от коронавируса
Общество
Голикова рассказала о самочувствии после прививки вакциной от «Вектора»
Общество
Мантуров рассказал о двукратном снижении цен на лекарства от коронавируса
Сюжет:

В Каталонии закроют бары и рестораны из-за коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Каталонии решили на 15 дней закрыть бары и рестораны в регионе для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Они будут работать только навынос, сообщает в среду, 14 октября, Vanguardia.

Второй европейский: в странах ЕС опять вводят ограничения из-за COVID
Жители реагируют на ужесточение режима с пониманием, но не всегда ведут себя дисциплинированно

Пропускную способность тренажерных залов сократят. В них можно будет попасть только по предварительной записи. Заполнять их, так же как и кинотеатры и театры, разрешили на 50%.

Для торговых центров площадью больше 400 кв. м установлено ограничение для посетителей до 30%. Детские площадки должны будут закрываться в 20:00.

Также власти призвали университеты перевести студентов на удаленное обучение и приостановить на две недели все спортивные состязания.

12 октября премьер-министр Великобритании заявил, что правительство ужесточит меры борьбы с коронавирусом в стране. Он объявил о введении новой трехступенчатой системы ограничений.

С 14 октября «красные» ограничения вступят в силу в Ливерпуле и графстве Мерсисайд. Закрыты будут пабы и бары, спортзалы и бассейны, казино и залы игровых автоматов, передает RT.

Накануне власти Чехии решили со среды перевести школьников на дистанционное обучение. Также закроют бары и рестораны, пишет «Ридус».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020