Минобороны Карабаха обвинило ВС Азербайджана в ударе по госпиталю в НКР

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по госпиталю на северо-востоке Карабаха. Об этом сообщается на сайте минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в среду, 14 октября.

Отмечается, что в больнице также лечатся мирные жители.

«Вышесказанное является открытым военным преступлением, вся ответственность за последствия которого ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», — добавили в ведомстве.

Ранее в среду Ереван обвинил Баку в нанесении удара по территории Армении в приграничной с Карвачаром зоне, где расположена военная техника.

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил об уничтожении азербайджанского Су-25. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об уничтожении своего штурмовика.

В свою очередь, МИД Азербайджана заявило о «предотвращении минометной угрозы ракетного удара» по городу Гандже сил Армении, назвав уничтожение армянской техники неотъемлемым правом Баку на самооборону.

Ранее в этот же день глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с армянским и азербайджанским коллегами — Давидом Тонояном и Закиром Гасановым — и призвал стороны вернуться к выполнению соглашения о прекращении огня в Карабахе.

Соглашение было заключено между Арменией и Азербайджаном 9 октября. Переговоры прошли в Москве и продолжались более 10 часов в полностью закрытом формате, пишет «Газета.ру». Было решено прекратить огонь с 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Однако спустя некоторое время стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Ответственность за произошедшее Армения и Азербайджан возложили друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.