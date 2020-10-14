Археологи завершили спасательные раскопки около ГОКа в Хабаровском крае

В Нанайском районе Хабаровского края завершилась экспедиция по спасению двух памятников прошлого, которым грозит затопление. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» рассказали ее участники.

Совместную экспедицию провели сотрудники хабаровского краевого центра по охране памятников истории и культуры (ОПиК) и Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН из Владивостока. Раскопки пришлись на пик амурского паводка-2020.

«Это два памятника из 12, обнаруженных во время полевого сезона прошлого года в районе строительства горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении, одного из крупнейших золото-меднопорфировых месторождений на планете», — рассказал археолог центра ОПиК Евгений Черников.

По его словам, лагерь пришлось разбить на противоположном от раскопа берегу озера. До места специалисты добирались на лодках.

В древнем жилище археологи обнаружили крошечную стеклянную бусину. По словам экспертов, это говорит о том, что 2 тыс. лет назад на Амуре умели плавить стекло или выменивали его у соседних народов. Также в тупик исследователей поставило смешение культур в быте обитателей жилища. Подобные памятники без следов перекопов встречаются редко, поэтому он будет детально изучен.

Черников отметил, что «само жилище было огромным – около 80 кв. м». В его очагах были обнаружены угольки. Их направят в лаборатории для определения точного возраста памятников радиоуглеродным методом.

Недалеко от поселения также был обнаружен могильник. Однако при раскопках выяснилось, что курганы пустые. Археолог отметил, что это так называемые кенотафы. Их возводили в честь воинов и знатных людей, тела которых не удалось похоронить, например, их съели дикие звери или они погибли в битве на территории врага.

Все берега озера Малая Шарга были тщательно обследованы. Других древних поселений или захоронений на территории не найдено. Весь собранный материал отправят в музеи, а строителям ГОКа будет выдано разрешение на проведение работ.