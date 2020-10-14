Более 70 нарушителей масочного режима оштрафовали в аэропорту Внуково

Сотрудники правоохранительных органов выявили 73 пассажиров без средств индивидуальной защиты в ходе рейда в аэропорту Внуково. Об этом в среду, 14 октября, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Рамиль Незаметдинов.

«Сегодня совместными силами ОАТИ, Роспотребнадзора и полиции был проведен рейд на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима на территории аэропорта Внуково как пассажирами, так и сотрудниками аэропорта», — цитирует его телеканал «Звезда».

Незаметдинов рассказал, что сотрудники полиции составили по фактам данного нарушения протоколы об административных нарушениях по ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП Москвы «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы», которая предусматривает штраф в размере 5 тыс. рублей.

Накануне 147 нарушителей масочного режима было выявлено во время рейдов среди посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов Москвы, передает НСН. Были составлены протоколы.

В тот же день руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов рассказал, что порядка 96 тыс. пассажиров общественного транспорта в Москве за последние пять месяцев были оштрафованы за отсутствие масок и перчаток.

Требование о ношении масок стало обязательным с мая. За отсутствие средств индивидуальной защиты грозит штраф 5 тыс. рублей.

Ранее 14 октября сообщалось, что за прошедшие сутки в России выявлен 14 231 новый случай заболевания COVID-19. Больше всего заразившихся коронавирусом оказалось в Москве (4573). Также за последние 24 часа зафиксировано 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7920 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.