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Более 70 нарушителей масочного режима оштрафовали в аэропорту Внуково

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Сотрудники правоохранительных органов выявили 73 пассажиров без средств индивидуальной защиты в ходе рейда в аэропорту Внуково. Об этом в среду, 14 октября, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Рамиль Незаметдинов.

Дело рук улетающих: в аэропортах и самолетах нашли нарушения санитарных норм
Среди самых распространенных — отсутствие масок и перчаток у пассажиров и несоблюдение социальной дистанции

«Сегодня совместными силами ОАТИ, Роспотребнадзора и полиции был проведен рейд на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима на территории аэропорта Внуково как пассажирами, так и сотрудниками аэропорта», — цитирует его телеканал «Звезда».

Незаметдинов рассказал, что сотрудники полиции составили по фактам данного нарушения протоколы об административных нарушениях по ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП Москвы «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы», которая предусматривает штраф в размере 5 тыс. рублей.

Накануне 147 нарушителей масочного режима было выявлено во время рейдов среди посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов Москвы, передает НСН. Были составлены протоколы.

В тот же день руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов рассказал, что порядка 96 тыс. пассажиров общественного транспорта в Москве за последние пять месяцев были оштрафованы за отсутствие масок и перчаток.

Требование о ношении масок стало обязательным с мая. За отсутствие средств индивидуальной защиты грозит штраф 5 тыс. рублей.

Ранее 14 октября сообщалось, что за прошедшие сутки в России выявлен 14 231 новый случай заболевания COVID-19. Больше всего заразившихся коронавирусом оказалось в Москве (4573). Также за последние 24 часа зафиксировано 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7920 человек.

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