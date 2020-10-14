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Попова предложила расширить курс эпидемиологии в медицинских вузах

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В медицинских вузах России необходимо расширять курс эпидемиологии. Об этом в среду заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе визита в Архангельскую областную клиническую больницу.

«Необходимо расширять и курс эпидемиологии в учебных программах медицинских вузов, чтобы будущие врачи были готовы к любым вызовам времени», — цитируют Попову в пресс-службе губернатора и правительства Архангельской области.

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В ходе визита в больницу Попова ознакомилась с вопросами транспортировки пациентов из отдаленных районов, определения тактики лечения и порядком дезинфекции помещений после выписки пациентов с COVID-19.

Помимо этого Попова встретилась с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Она согласилась с мерами безопасности, которые реализуются в регионе в рамках мероприятий по противодействию распространения коронавируса. При этом главный санитарный врач России порекомендовала оперативно усилить эти меры.

«Хотела бы предложить распространить обязательное требование носить маски на транспорте и в торговых точках на все муниципалитеты. Я думаю, что это будет крайне важно с учетом растущих цифр. Следовало бы предложить, и даже обязать людей старше 65 лет в этот период до стабилизации ситуации оставаться дома», — добавила Попова.

Губернатор Архангельской области в свою очередь поблагодарил главу Роспотребнадзора за рекомендации и заверил, что все они будут использованы в работе оперативного штаба.

Ранее 14 октября сообщалось, что за прошедшие сутки в России выявлен 14 231 новый случай заболевания COVID-19. Больше всего заразившихся коронавирусом оказалось в Москве (4573).

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