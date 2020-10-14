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В Москве открыли бюст Суворову

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Бюст русскому полководцу Александру Суворову открыли в Москве на территории храма святителя Николая в Покровском в среду, 14 октября.

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Гостей церемонии встречали солдаты в форме лейб-гвардии Семеновского полка. Группа военно-исторической реконструкции «Флигель-рота Московского гренадерского полка» на площадке перед бюстом Суворова демонстрировала упражнения с оружием, после чего солдаты встали в почетном карауле.

«Сегодня, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мы открываем бюст Александру Васильевичу Суворову. В этом году исполняется 290 лет со дня его рождения и 220 лет со дня смерти», — заявила глава Басманного района Москвы Ирина Лесных в ходе своего выступления.

Церемония завершилась музыкой военных маршей и фотографией на память.

В мероприятии приняли участие местные жители, потомки Суворова, представители органов власти и общественных объединений.

Бюст Суворова изготовлен в рамках проекта «Аллея российской славы» и преподнесен в дар программе «Суворов и Москва».

22 сентября сообщалось о том, что в Москве в Большом Строченовском переулке планируют открыть памятник русскому поэту Сергею Есенину.

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