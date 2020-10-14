Прямой эфир

Навигация маломерных судов завершается в Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Якутии с 15 октября завершается навигация для маломерных судов. Жителей республики просят следить за действующими ограничениями.

Навигация прекращается для судов, которые используются в некоммерческих целях. Сезон завершается в Алданском, Верхневилюйском, Амгинском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Намском, Ленском, Мирнинском, Нюрбинском, Томпонском и других районах, а также в Якутске и Жатае. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Ранее сообщалось, что навигационный сезон завершился в Магадане для безмоторных и гребных маломерных судов. Моторные лодки и катера смогут перемещаться по водоемам до 1 ноября.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020