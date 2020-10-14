Навигация маломерных судов завершается в Якутии

На территории Якутии с 15 октября завершается навигация для маломерных судов. Жителей республики просят следить за действующими ограничениями.

Навигация прекращается для судов, которые используются в некоммерческих целях. Сезон завершается в Алданском, Верхневилюйском, Амгинском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Намском, Ленском, Мирнинском, Нюрбинском, Томпонском и других районах, а также в Якутске и Жатае. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Ранее сообщалось, что навигационный сезон завершился в Магадане для безмоторных и гребных маломерных судов. Моторные лодки и катера смогут перемещаться по водоемам до 1 ноября.