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Московским школьникам 1-5 классов разблокируют транспортные карты

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Транспортные карты московских школьников младших классов будут разблокированы по окончании каникул. Об этом в среду, 14 октября, сообщила пресс-служба мэрии Москвы.

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«Транспортные карты младших школьников разблокируют. Старшеклассники по-прежнему не смогут воспользоваться правом льготного проезда», ― говорится в сообщении.

Ранее в этот день мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ученики старших классов (с 6-го по 11-й) московских школ будут переведены на дистанционное обучение на период с 19 октября по 1 ноября.

Вместе с тем с 19 октября по 1 ноября не будут работать учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы. Негосударственным образовательным организациям рекомендовано принять аналогичные решения.

Осенние каникулы в школах длятся с 5 по 18 октября, действие социальных карт учащихся приостановлено с 9 октября. Такие меры Собянин называл вынужденными в связи с ухудшением обстановки по коронавирусу в городе.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровел 1 039 705 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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