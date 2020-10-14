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В АТОР сообщили о падении туристического потока на российских курортах

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Российские популярные курорты недосчитались 30% путешественников из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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«Несмотря на все сложности, сезон оказался в целом лучше, чем мог бы быть и чем это прогнозировали все эксперты и аналитики весной. Можно сказать, что на массовых направлениях в общей сложности регионы недосчитались примерно 30% традиционного туристического потока, но если учесть, что сезон начался по сути с 1 июля, минус 30% по оценкам наших экспертов — это успех», — сказала Ломидзе на онлайн-конференции в ТАСС.

Она отметила, что согласно изначальным расчетам, туристический поток на российские курорты должен был сократиться на 50-70% по сравнению с прошлым годом.

По ее словам, запуск чартеров помог нарастить турпоток и другим российским субъектам, которые до этого считались более нишевыми и экзотическими — Бурятия и Алтай. Кроме того, один из трендов этого года — путешествия внутри региона или в соседние области.

«То есть несмотря на то, что коронавирус нанес мощнейший удар по туризму, можно сказать, что непосредственно на территории России во внутреннем туризме всеми возможными усилиями, в том числе усилиями регулятора — Ростуризма — последствия коронавируса в этом [летнем] сезоне отчасти удалось преодолеть», — подытожила глава АТОР.

В начале октября президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев сообщил, что общие потери российской туристической индустрии из-за коронавируса оцениваются приблизительно в 1,5 трлн рублей.

В конце сентября ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому больше половины (64%) россиян в этом году провели летний отдых дома или на даче, в другие города страны смогли отправиться только 9% респондентов.

В IT-компании «Эвотор» 23 сентября представили данные о том, что за минувшее лето в сравнении с маем с рынка ушли 18% турагентств и 14% небольших отелей.

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