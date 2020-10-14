Алиев заявил о взятии Азербайджаном ряда сел в Карабахе

Армия Азербайджана взяла под контроль еще ряд населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Об этом 14 октября заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Отважная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке, Тагасер Ходжавендского района», — написал азербайджанский лидер на своей странице в Twitter.

Ранее в этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан потребовал от Армении сдать семь районов вокруг Нагорного Карабаха в обмен на мир в регионе.

По его словам, противном случае Баку угрожал решить вопрос войной, однако кабмин Армении не стал рассматривать ситуацию в данном контексте.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался зимой 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.