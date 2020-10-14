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Алиев заявил о взятии Азербайджаном ряда сел в Карабахе

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Армия Азербайджана взяла под контроль еще ряд населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Об этом 14 октября заявил президент страны Ильхам Алиев.

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«Отважная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке, Тагасер Ходжавендского района», — написал азербайджанский лидер на своей странице в Twitter.

Ранее в этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан потребовал от Армении сдать семь районов вокруг Нагорного Карабаха в обмен на мир в регионе.

По его словам, противном случае Баку угрожал решить вопрос войной, однако кабмин Армении не стал рассматривать ситуацию в данном контексте.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался зимой 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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