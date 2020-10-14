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Карантин ввели в Красноярском крае из-за бешенства собаки

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Карантинные меры ввели в деревне Тарханка в Красноярском крае в связи с выявлением бешенства животного. Заболевание выявили у собаки.

По данным Россельхознадзора, пес содержался на одном из местных подворий. После того, как диагноз был подтвержден при изучении патологических материалов собаки, в деревне ввели ограничения. Здоровым животным провели вакцинацию. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В Россельхознадзоре напомнили, что бешенство передается через слюну носителя инфекции. В связи с этим местным жителям рекомендуют избегать любых контактов с дикими животными.

Ранее сообщалось, что в Иркутске агрессивный бык напал на двух людей, в том числе школьницу. После этого животное атаковало припаркованные автомобили. Быка ликвидировали сотрудники полиции.

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