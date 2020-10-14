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Агрессивный бык напал на двоих людей в Иркутске

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Сотрудники полиции подстрелили агрессивного быка на улице в Иркутске. Из-за животного пострадали два человека, в том числе школьница.

В правоохранительные органы 14 октября поступило сразу пять обращение по поводу появления в Ленинском районе агрессивного быка, который нападал на людей. Травмы получили два человека, которые находились на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

На место происшествия направили экипаж патрульно-постовой службы. Прибывшие на место сотрудники заметили быка, который наносил повреждения припаркованным автомобилям. Полицейские применили табельное оружие для обезвреживания животного.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае три автомобиля врезались в стадо баранов, которые появились на проезжей части.

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