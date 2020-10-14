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Медведев заявил о подготовке предложений по противодействию новым инфекциям

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В настоящее время готовятся предложения по противодействию новым инфекциям, которые будут рассмотрены на первом заседании межведомственной комиссии Совета безопасности России. Об этом в среду, 14 октября, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

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«Пока мы еще не собирались, готовим определенные предложения, которые можно было бы на первом заседании рассмотреть», ― сказал он в ходе встречи с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что заседание состоится в относительно короткой перспективе.

Ранее, 12 октября, президент России Владимир Путин постановил образовать межведомственную комиссию Совбеза России, которая будет заниматься вопросами создания системы защиты страны от новых инфекций.

До этого, 6 октября, глава государства отметил, что угроза распространения коронавирусной инфекции еще не отступила, при этом страна готова к любому развитию эпидемиологической ситуации.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровел 1 039 705 человек.

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