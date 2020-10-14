Собянин назвал сроки окончания реконструкции площади у Павелецкого вокзала

Реконструкция площади около Павелецкого вокзала в центре Москвы будет завершена в 2021 году. Об этом в среду, 14 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин при осмотре хода работ.

«Долгие судебные тяжбы в конце концов закончились, появился внятный инвестор, и я надеюсь, что в следующем году здесь, на этом месте, будет уже первоклассная благоустроенная площадь, с зелеными наслаждениями, прогулочными площадками, сопутствующей торговлей», — цитирует Собянина «РИА Новости».

Градоначальник также отметил, что на Павелецкой площади нужно упорядочить транспортно-пересадочный узел, который является одним из крупнейших и важнейших в Москве.

«Надеюсь, что последний знаменитый долгострой в следующем году будет ликвидирован», — добавил он.

В июле в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщали, что на Павелецкой площади появится новое общественное пространство, соединенное с кафе и подземным торговым центром. Проект благоустройства был согласован Москомархитектурой.

В том же месяце была вновь открыта трамвайная линия между станциями метро «Павелецкая» и «Пролетарская», которая пролегает на площади у Павелецкого вокзала.