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В Петербурге задержали бизнесмена за контрабанду сигарет на 4,8 млн рублей

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В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции установили личность подозреваемого в контрабанде табачных изделий на 4,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

По данным ведомства, в апреле этого года на посту «Туруханный» Балтийской таможни обнаружили 175 тыс. пачек незаконной табачной продукции внутри рулона теплоизоляционного материала. Эксперты установили, что их рыночная стоимость составляет около 4,8 млн рублей, уточняет телеканал «78».

Злоумышленником оказался 39-летний житель Владимирской области, который юридически является индивидуальным предпринимателем. Его задержали и допросили, после чего отпустили под подписку о невыезде.

Установлено, что перевозку в порт Петербурга подозреваемый совершил при помощи транспортной компании для дальнейшей отправки в одно из иностранных государств. Покупателя он нашел через интернет.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В сентябре контрабандную партию сигарет нашли сотрудники таможни и пограничного управления ФСБ по Псковской области. Тайники были оборудованы в вагонах с углем.

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