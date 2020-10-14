Новый водозабор построят в Башкортостане

В Уфимском районе Башкортостана построят новый водозабор. После ввода объекта в эксплуатацию качественной питьевой водой обеспечат порядка 10 тыс. человек.

Проектирование и строительство водозабора продолжается в селах Кумлекуль, Горново, Красный Яр, а также деревнях Карюгино и Якшиваново. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Чистая вода». Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2021 году. Об этом пишет ИА «Башинформ».

На данный момент в деревне Якшиваново завершают прокладку ливневой части трубопровода и обустройство семи водозаборных скважин. Завершена прокладка кабеля для электроснабжения скважин и управления насосами.

Основной целью программы «Чистая вода» является повышение доли жителей Башкортостана, обеспеченных качественной питьевой водой, с 86,6% до 92,5% к 2024 году.