Президент Сербии прокомментировал позицию страны по косовскому вопросу

Позиции Белграда по косовскому вопросу после подписания соглашения о нормализации экономических отношений в Вашингтоне осталась неизменной. Об этом в среду, 14 октября, заявил президент Сербии Александар Вучич в открытом интервью в формате онлайн первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

4 сентября президент Сербии Александр Вучич в Вашингтоне провел переговоры с премьером самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве американского лидера Дональда Трампа.

Спустя неделю депутат шведского парламента Магнус Якобссон выдвинул Трампа, а также правительства Сербии и Косово на Нобелевскую премию мирa «за их совместную работу во имя мира и экономического развития».

Косово — частично признанное государство на Балканах. Согласно конституции Сербии, считается автономией в ее составе. Республику не признали около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.