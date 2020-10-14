Уголовное дело о смерти девочки при нападении волка закрыли в Коми

В Республике Коми прекращено уголовное дело по факту гибели 14-летней девочки при нападении волка. Следователи не выявили признаков халатности со стороны должностных лиц.

Трагедия произошла в Удорском районе. 5 августа 2019 года девочка вышла из дома в поселке Едва, чтобы прогуляться, и не вернулась. Ночью ее тело со следами нападения животного было найдено в центре населенного пункта. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. После проверки следователи не увидели признаков ненадлежащего исполнения ответственными лицами своих должностных обязанностей. Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Вместе с этим следователи внесли представление, в котором предложено принять дополнительные меры для предотвращения выхода диких животных в населенный пункт.

Перед трагедией в Едве неоднократно фиксировали заход диких зверей на территорию населенного пункта, однако нападений не было. Власти уточняли, что возле Едвы есть логово волков, а также обитало порядка 20 медведей.

Спустя несколько дней после гибели девочки жертвой волка чуть не стал 35-летний мужчина. Он успел скрыться от хищника за дверью дома.