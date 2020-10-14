Прямой эфир

Уголовное дело о смерти девочки при нападении волка закрыли в Коми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Республике Коми прекращено уголовное дело по факту гибели 14-летней девочки при нападении волка. Следователи не выявили признаков халатности со стороны должностных лиц.

Трагедия произошла в Удорском районе. 5 августа 2019 года девочка вышла из дома в поселке Едва, чтобы прогуляться, и не вернулась. Ночью ее тело со следами нападения животного было найдено в центре населенного пункта. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. После проверки следователи не увидели признаков ненадлежащего исполнения ответственными лицами своих должностных обязанностей. Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Вместе с этим следователи внесли представление, в котором предложено принять дополнительные меры для предотвращения выхода диких животных в населенный пункт.

Перед трагедией в Едве неоднократно фиксировали заход диких зверей на территорию населенного пункта, однако нападений не было. Власти уточняли, что возле Едвы есть логово волков, а также обитало порядка 20 медведей.

Спустя несколько дней после гибели девочки жертвой волка чуть не стал 35-летний мужчина. Он успел скрыться от хищника за дверью дома.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020