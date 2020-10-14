Жапаров отказался пересматривать договор об авиабазе РФ в Киргизии

Новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил 14 октября, что соглашение о российской авиабазе в городе Канте пересматриваться не будет.

«Нет. Этот вопрос не стоит, мы не будем пересматривать», — приводит «РИА Новости» слова Жапарова.

Ранее в этот день киргизский парламент утвердил Жапарова на должность главы кабмина, соответствующий указ позднее подписал президент республики Сооронбай Жээнбеков.

Также 14 октября глава государства записал видеообращение к нации, в котором призвал политические силы страны решать возникающие проблемы в рамках закона и сообщил о своем предложении парламенту утвердить Жапарова на должность премьера.

Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев, в свою очередь, назвал Россию главным стратегическим партнером республики и выразил надежду на то, что отношения стран будут развиваться в духе взаимовыгодного сотрудничества.

6 октября российскую авиабазу «Кант» перевели на режим усиления противодействия терроризму на фоне массовых протестов в Киргизии.

После парламентских выборов 4 октября в Киргизии начались протесты. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватив здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободив из тюрьмы ряд политиков.

Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. ЦИК республики отменила итоги голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

Премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.