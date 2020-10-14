В Греции пожизненно осудили члена ультраправой партии за убийство музыканта

Суд в Греции в среду вынес приговор члену ультраправой партии «Золотая заря» Йоргосу Рупакиасу за убийство музыканта-антифашиста Павлоса Фиссаса в 2013 году. Об этом сообщает Sputnik Греция.

Рупакиас приговорен к пожизненному заключению за убийство и к 10 годам за участие в ультраправой партии. Его сообщник — водитель автомобиля, который перевозил убийцу, был приговорен судом к восьми годам заключения.

В среду суд также огласит приговоры лидеру партии и другим ее участникам.

«Золотая заря» защищала интересы греков, систематически избивая и убивая мигрантов. Как в 2013 году писали «Известия», по подсчетам полиции, только в 2012 году на территории Греции было совершено 154 нападения расистского толка. А 13 сентября того же года в Пераме неизвестные накинулись на группу коммунистов, ранив девятерых. Представители левой оппозиции подозревали в случившемся членов «Золотой зари».

Кроме этого, члены «Золотой зари» участвовали в погромах на еврейских кладбищах и в стычках футбольных фанатов.

Самое резонансное убийство произошло в ночь на 18 сентября 2013, тогда был убит активист антифашистского движения музыкант Павлос Фиссас, известный под псевдонимом Killah P. Он умер от многочисленных ножевых ранений. Подозреваемого задержали на месте, им оказался 45-летний предполагаемый член ультраправой партии «Золотая заря». Свою причастность к произошедшему он отрицал.