Жители Омска выбрали идею для главной городской елки

В Омске завершилось народное голосование за место установки и и проект оформления общественного пространства к Новому году. Опрос в официальной группе мэрии в соцсети «ВКонтакте» продолжался неделю и завершился 9 октября. Всего в голосовании приняли участие 7,444 тыс. человек.

Отобрано три проекта, два из которых набрали практически равное количество голосов. Но всё же лидером стала концепция «Омск в миниатюре» компании «Ландшафт-Омск». Ее авторы предложили воссоздать ледяную мини-версию города на территории парка культуры имени 30-летия ВЛКСМ.

Второе место завоевала концепция «В Новый год — по-новому» жителя Омска Александра Султанова. Он предложил установить главную елку и построить ледяной городок на территории культурно-исторического общественного комплекса «Омская крепость».

А третьим проектом-победителем стала концепция «Галопом по Европам» компании «Лукоморье». Ее авторы предложили создать ледяные скульптуры в виде известных достопримечательностей стран Европы на территории парка культуры имени 30-летия ВЛКСМ.

В городском департаменте культуры ИА «ОМСКРЕГИОН» напомнили, что победитель голосования получит возможность реализовать свои инициативы на выбранной территории. Его также ждут диплом и денежное вознаграждение в 100 тыс. рублей.

8 октября сообщалось, что под Омском в поселке Красный Яр завершается строительство крытого хоккейного корта. Спортивный объект готов на 90%.